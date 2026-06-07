En una conferencia prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, revelaron que se detectaron 90 cédulas de sufragio marcadas y hay dos personeros de una organización política han sido detenidos.

“(Es) una incidencia que pasó en Lima Oeste 1 y que hemos reportado, donde dos personeros de una organización política han inhabilitado 90 cédulas de votación. Ya las estamos reponiendo en conjunto con la ONPE para que no haya problemas en el sufragio”, detalló Burneo.

Refirió que esto no impedirá a los electores emitir su voto pues se repondrán las cédulas con aquellas que hay de contingencia y con otras que están desplegándose.

“Esa incidencia ya está reportada, ya se ha tomado las medidas del caso a través del fiscal de prevención del delito. Han sido dos personeros que ya han sido detenidos, el número de cédulas inhabilitadas son 90”, volvió a precisar.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público precisó que las cédulas de votación marcadas fueron reportadas en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje de La Molina.