Con el regreso de Paolo Guerrero a la selección peruana, el popular ‘Capitán’ volvió a tener las miradas encima de él y el vidente Yanely decidió predecir su futuro e indagar cómo le va actualmente en su relación con Ana Paula Consorte.

Cabe recalcar que el hijo de Doña Peta ha sido blanco de críticas por tener un hijo con Ana Paula Consorte a los pocos meses de iniciar su relación con la brasileña Ana Paula Consorte, con quien mostró una emoción diferente a la que tenía con Alondra García Miró.

Según el diario ‘El Popular’, el vidente Yanely habría detectado sufrimiento en las palabras de Paolo Guerrero y podría ser generado por su ruptura con Alondra García Miró: “Refleja mucho dolor, lo que vienen a ser los chacras, las heridas en el alma. Él no se siente anímicamente, mortalmente, espiritualmente feliz desde que terminó con Alondra, en realidad”.

El vidente dejó entrever que Paolo Guerrero no sentiría amor por Ana Paula Consorte, pero sí por el hijo que tuvieron en común: “Todo bebé viene con un pan bajo el brazo, hay tanto amor, tanto cariño por su bebé, pero no hay una satisfacción de cariño, de amor al 100% por su nueva pareja. Eso le trae energías negativas”.

¿Qué dijo el vidente sobre Lapadula y Guerrero?

Según el vidente, Paolo Guerrero no estaría pasando por su mejor momento a diferencia de Lapadula, pero ambos tienen cosas en común: “Lapadula, vemos que Lapadula es un hombre guerrero, luchador, así como Paolo Guerrero, quién es una persona que está pasando ahora por malos momentos, pero Lapadula está pasando por buenos momentos, moralmente, espiritualmente, su entorno, su familia, no es una persona que esta defensiva, molesto o renegado por si lo aplaudieron o no”.

