No se amilana. Flavia Laos no pudo evitar ser interceptada por las cámaras de “América Hoy” para ser consultada sobre las innumerables críticas que viene recibiendo por el nuevo look que lució, tras el estreno de su nueva canción. Y es que recordemos que los usuarios hasta la compararon con Sheyla Rojas.

“Me encanta, ¿saben qué? Síganme criticando porque me fascina (…) Una artista tiene que ser camaleónica, tú ves a Karol G, a Bad Gyal y otras y todas usan pelucas de colores, pelos de colores. Es un videoclip, o sea no es que yo voy a andar con mi peluca todos los días”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la también actriz peruana también fue consultada sobre los rumores que se vienen esparciendo sobre una posible ruptura o distanciamiento con Austin Palao.

“Nos hemos dado cuenta que se enfocan mucho en la vida personal, nos han hecho terminar ochenta mil veces, eso también cansa y desgasta, por eso no queremos que la atención se desvié de nuestros proyectos”, expresó.

‘Samu’ se burla de Flavia Laos y la compara con Sheyla Rojas

El periodista de Samuel Suárez no se calló nada y se refirió a las últimas fotografías que compartió Flavia Laos en sus redes sociales, donde se muestra con un look completamente diferente, ya que estaría promocionando su nueva canción. Y es que el creador de “Instarándula” hasta comparó a la joven rubia con Sheyla Rojas.

En ese sentido, cabe mencionar que en dichas instantáneas, la modelo se luce con un rostro mucho más marcado debido a los ‘arreglitos’ que se ha hecho a lo largo de los últimos años.

“Cuando yo vi las fotos dije: ¿Sheyla, eres tú? ¿Sheyla qué haces en el cuerpo de Flavia? Es que estoy sorprendido.Ahora, si ves sus historias, aún mantiene su carita, pero sí, no hay que negar que se hizo sus arreglitos, aunque no era ni si quiera necesario porque Flavia es hermosa”, comenzó diciendo el popular ‘Samu’ mediante sus historias de Instagram.

