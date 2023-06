Andrea San Martín rompió su silencio y se confesó durante una entrevista con Mario Irivarren y Fabianne Hayashida para su canal de Youtube, donde no pudo evitar ser consultada sobre la personalidad que se le ha creado en el medio como “tóxica y alterada”.

En ese sentido, la modelo no dudó en defenderse de los malos comentarios y aseguró que todo lo que se dice no es la realidad. “¿Qué se ha dicho de ti que no sea cierto?”, consultó Mario. “Yo siento que no soy mucho de lo que la gente piensa que soy” , respondió en un inicio.

Asimismo, Andrea precisó ser muy distinta a lo que la gente está acostumbrada a escuchar en la televisión. “Es como que yo escucho algo y digo, mis amigos de verdad, si ustedes supieran realmente cómo es Andrea ”. Ante esto, el exchico reality reaccionó así. “Es mi primera vez en mi vida que yo comparto más de media hora, entonces cuando ‘La China’ me dijo que ibas a venir dije: ‘Uy, está loca’”, señaló Irivarren.

“Ahora, mientras conversamos durante la entrevista, en mi cabeza yo pensaba o ella sufre de un trastorno múltiple de personalidad , y es algo así como el doctor Jekill y Mr. Hyde , que a las 6 de la tarde se transforma en monstruo, pero te noto relajada, fresca, frontal y directa, lo cual está bien, pero no te siento como loca, psicópata o alterada”, agregó la expareja de Ivana Yturbe bastante sorprendido.

Por último, Andrea San Martín señaló que hoy en día ya no le afecta lo que el público pueda pensar de ella, y mucho menos si son críticas. “La gente no me conoce y no me van a conocer hasta que me tengan al frente, así como tú”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR