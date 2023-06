Jonathan Horna Feijoo disparó contra su expareja Samahara Lobatón y prácticamente la acusó de haber sido infiel en los últimos meses de relación. El popular ‘Youna’ no dudó en sacar los trapitos sucios y dejar mal parada a la hija de Melissa Klug.

A través de un escueto comunicado, Youna arremetió: “a veces piensan más como mujer que como madre”. Sin embargo, su escrito estaba lleno de faltas de ortografía y errores de sintaxis, los que fueron resaltados por Valeria Piazza y Ethel Pozo, conductoras de ‘América HOY’.

“Me cansé de ser una persona calla la cual piensan que siemore tuve la culpa, van a saber la verdad de las cosas y van a conocer quien reslmente soy yo” (sic), fueron las palabras escritas de Youna, la cual tiene varios errores ortográficos.

Qué dijeron Valeria Piazza y Ethel Pozo de Youna

Valeria Piazza intentó leer el comunicado de la expareja de Samahara, pero tuvo algunos inconvenientes.

“Faltas de ortografía por todos lados... pero el mensaje esta allí clarísimo (...) No podía leer”; comentó la modelo.

“Las faltas de ortografía también me llamaron la atención (…) Los familiares que alguien le quite el celular, ellos son padres, no son niños, tienen que comportarse como un ejemplo a seguir”, agregó Ethel

Youna habría acusado a Samahara Lobatón de infiel

