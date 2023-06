Solo ocurre en el Perú. Latina TV estrenó su nuevo programa ‘En tu defensa’ y las imágenes de una épica pelea entre dos ‘Spiderman’ y un ‘Venom’ se volvieron viral en las redes sociales. Tan fuerte fue la gresca que la psicóloga Lizbeth Cueva tuvo que intervenir y separarlos.

Todo comenzó cuando dos de los invitados, quienes fueron vestidos como Spiderman, discutían por una supuesta deslealtad. Y es que uno de los denunciantes acusaba al otro de usurpar su espectáculo callejero.

“A mi excompañero lo encontré en La Marina sentado, triste, diciéndome ‘enséñame’. Yo le enseñé mi arte, las técnicas para subir a los buses. Y mira cómo me paga, ahora me quiere botar del lugar donde siempre trabajo. Se hace pasar por mí y me está haciendo quedar mal con las productoras” , comentó uno de los ‘Spiderman’.

Spiderman ‘serrucha’ a Venom

Y el escándalo no acabó allí. Al set ingresó un muchacho disfrazado de Venom, quien acusó a uno de los Spiderman de acosar a su enamorada.

“Acuérdate cuando acosabas a mi enamorada, cuando le mandabas fotos”, le increpó; mientras que el otro respondió: “por eso te hacen cachudo”.

Ellos se agarraron a golpes y la psicóloga tuvo que separarlos y llamarles la atención.

La sicóloga Lizbeth Cueva debutó como presentadora de televisión.

