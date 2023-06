Samahara Lobatón está en medio de la polémica tras su separación con el padre de su hija, Youna, quien la acuso en haberle sido infiel y cuestionó su calidad de madre. Sin embargo, la influencer negó las acusaciones y al parecer dio la vuelta la página, pues en una reciente publicación habría mandado un fuerte mensaje.

Como se recuerda, la segunda hija de Melissa Klug fue vinculada con el futbolista Yordy Reyna, según fuentes cercanas al programa de ‘Magaly TV La Firme’. A pesar de que Samahara Lobatón negó conocer o tener cualquier tipo de relación con el deportista y dejar en claro que siempre fue fiel al padre de su hija, una reciente publicación en sus historias de Instagram encendió todas las alarmas.

En su publicación, la joven influencer se luce bailando una pegajosa canción con una polémica letra que habla sobre el “amor” prohibido. “ Los besos prohibidos, lo que es escondido me gusta, que me hablen bajito, así respiraito’, me gusta ”, se escucha en el fondo del video.