Fuerte y claro. Melissa Klug estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy” para contar detalles inéditos de su sexto embarazo, fruto de su relación con Jesús Barco. Y es que la chalaca confesó que vivió momentos de angustias durante su embarazo, con la pelea pública que tuvo con su hija Samahara Lobatón.

Recordemos que la popular ‘Blanca de Chucuito’ marcó su distancia de la influencer, cuando esta última anunció su separación con Youna, de una manera bastante polémica; motivo por el que ambas se dejaron de seguir en redes sociales.

Al respecto, Melissa reveló que estuvo un tanto angustiada por tener estas diferencias con su segunda engreída, pues aseguró que ambas siempre chocan porque tienen el mismo carácter.

“He estado un poquito estresada, pero ya pasó, creo que ya se calmaron. Ya estamos bien, todo tranquilo. Somos bien parecidas en carácter, por eso chocamos mucho (...) Estaba un poco estresada y dije quiero bloquear todo, no quiero saber nada”, manifestó la expareja de Jefferson Farfán.

Giselo ‘trolea’ a Melissa y

Por otra parte, Edson Dávila, más conocido en el medio como ‘Giselo’, quiso poner paños fríos a la situación y se animó a bromear con Melissa Klug y su embarazo, trayendo a colación el mito de que “si odias mucho a una persona, tu bebé se puede parecer a él o ella”.

“Tú has escuchado eso que dicen por ahí, que si odias o le tienes cólera mucho a una persona, el bebé puede salir muy parecido a esa persona” , comenzó diciendo la conductora Janet Barboza. “O sea va a salir como Youna”, comentó Giselo. “No, no le he agarrado cólera a nadie, felizmente, entonces me voy a agarrar cólera a mi” , respondió Melissa entre risas.

Melissa Klug se reconcilia con Samahara Lobatón

La chalaca Melissa Klug acaba de vivir un momento importante con su hija Samahara Lobatón, al decidir reconciliarse tras el anuncio del embarazo de la ‘Blanca de Chucuito’ y su novio Jesús Barco. Como se sabe, ellas se lanzaron crueles indirectas en redes sociales luego que Samahara anunciara el fin de su romance con el barbero ‘Youna’, padre de su hija.

El enfrentamiento entre madre e hija habría llegado a su fin, así lo han mostrado en sus redes sociales al tomar una acertada decisión sobre su relación familiar.

Samahara Lobatón y Melissa Klug han vuelto a seguirse en sus respectivas plataformas y con esto se confirmaría que la paz habría llegado al hogar de las chicas Klug.

