Daniela Darcourt tuvo fuertes palabras contra el productor internacional Sergio George , quien está en medio de una controversia con el salsero Farik Grippa por la firma de un presunto contrato ‘abusivo’.

“Yo al inicio dije que si trabajaría (con él), pero hoy por hoy, teniendo una experiencia pasada, yo me atrevería a decir que no trabajaría con ninguna persona que se burle de los sueños” , dijo contundente en América HOY.

Gisela saca cara por Sergio George

A los pocos minutos de emitirse las declaraciones de Daniela Darcourt, Gisela Valcárcel se enlazó EN VIVO con ‘América HOY’ para poner el ‘parche’ a la salsera.

“Si he pedido al productor que me permita ingresar es por lo que acabo de escuchar. Estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Daniela Darcourt, porque ha dicho que Sergio George estaría jugando con los sueños de los otros”.

Según Gisela, Sergio George estaría apoyando a las ganadoras del reality ‘La Gran Estrella’, Karla Zapata e Indira Orbegozo, quienes se llevaron el título en el 2022.

“Al videoclip que mañana se grabará con las ganadoras de la Gran Estrella, que por supuesto aún no se le da el apoyo publicitario que necesitan. ¿Se acuerda de ellas? Ayer Sergio George ha dado unos toques a esa canción que ustedes van a escuchar, yo no dreo que se haya burlado del sueño de dos chicas. Y no estoy defendiendo a Sergio George (...)

Sobre las presuntas denuncias en el extranjero contra Sergio George, comentó: “así como Daniela tiene pruebas, yo también tengo pruebas” , dijo la ‘Señito’.

