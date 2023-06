Farik Grippa sorprendió a propios y extraños hace varios días atrás al decidir hacer pública una denuncia contra Sergio George por incumplimiento de su contrato. Frente a ello, el productor musical no se quedó callado y decidió responderle al cantante peruano.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando el estadounidense dejó entrever que el artista nacional estaría generando toda esta polémica por pura publicidad.

Según declaró Farik, la disquera Chim Pum Music le habría puesto muchos obstáculos en cuanto a su trabajo como artista. Incluso, hasta ha entablado una demanda en contra del exproductor de Yahaira Plasencia.

“Sergio George nos dice clarísimo que Farik está haciendo esta denuncia porque busca publicidad”, fue lo que comentó Janet Barboza, quien habría buscando al productor para tener una entrevista exclusiva con él.

Al respecto, las conductoras del magazine matutino también pusieron en tela de juicio las declaraciones de Sergio George, pues no habría querido contestar si es que el trabajo de Farik habría sido remunerado. “ Esto no tiene sentido ni acá ni en la China, ni con Thalía ni con Gloria Estefan, ni con nadie. Un artista no puede estar parado (...) Aquí tenemos una versión no clara de Sergio George”, expresó la popular ‘Rulitos’.

Yahaira apoya a Farik Grippa en denuncia contra Sergio George

La salsera Yahaira Plasencia expresó su apoyo y solidaridad a su colega Farik Grippa, quien denunció públicamente a Gil Shavit, dueño de la disquera ‘Chim Pum Music’ y a Sergio George, de haberlo perjudicado musicalmente con un contrato abusivo.

De acuerdo al interprete de ‘Háblame de ti’, fue el productor internacional Sergio George quien lo convenció de firmar el contrato con la disquera del mánager de Micheille Soifer, el cual le ha generado grandes pérdidas de dinero. “Tienes todo nuestro apoyo !!! DALE CON TODO”, dijo la ‘Yaha’ en los comentarios.

