Anthony Aranda, con apoyo de su actual pareja de Melissa Paredes, lanzó su propia escuela de baile, la cual estará ubicada en el distrito de Miraflores. Luego de tantos meses de polémica por cómo empezó su relación sentimental con la modelo, el popular ‘Activador’ decidió sacar su propio emprendimiento.

En redes sociales, el bailarín presentó su escuela “U MOVE dance studio” con mucha expectativa.

“Yo me voy a encargar de los que es Urbano y lo que Urbano Kids, para niños hasta los 12 años, unas clases super didácticas, vamos a escoger canciones que no tengan malas palabras y si las tienen las editamos porque los niños no tienen por qué escuchar algo de adultos”, mencionó el ‘Activador’ en un video.

Lo que llamó la atención es que en uno de los videos promocionales aparece Mía, la pequeña hija de Melissa Paredes, fruto de su relación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Esto generó críticas de parte de algunos usuarios.

“La única famosa ahí es Mia, buen Marketing”; “No busquen popularidad a través de Mía, vergüenza debe de darles, trabajen”; “¿No había otra niña? qué mal exponerla”; “a Mía le gusta bailar, yo como madre veo que esta cómoda y no lo veo nada de malo”.

El ‘Activador’ “es uno de los profesores más caros del Perú”, según dueño de compañía de baile

Anthony Aranda trabajaba antes con el reconocido coreógrafo Dennis Montejo, Director y dueño de la Academia ‘Montejo’. A su lado, el bailarín protagonizó un escándalo, al revelarse percibiría unos S/ 2,400.00 al mes como sueldo fijo.

Para limpiar la imagen del novio de Melissa Paredes, Montejo dejó entrever que Aranda cobra un sueldo elevado, el cual no quiso precisar.

“Anthony trabaja en Montejo, es director de ‘Montejo’, y dirige mis Crew de niños. Ya quisiera yo que Anthony me cobre lo que usted dice que yo he dicho que cobra. Es uno de los profesores más caros del Perú, por lo que sabe, por lo que es. Ha competido nacional y a nivel internacional” , aseguró.

TE PUEDE INTERESAR