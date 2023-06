Durante una presentación de un show cómico, Dayanita protagonizó un momento incómodo al tener que disculparse por la ausencia de Kille González, conocido como Pepino. El público, que se había reunido en un coliseo del interior del país, esperaba ver a ambos artistas en escena. Sin embargo, Pepino no llegó, lo que generó molestia y decepción entre los asistentes.

Visiblemente molesta por la situación, Dayanita decidió tomar la palabra y dirigirse al público presente para ofrecer sus disculpas. Reconoció que todas las personas que se encontraban en el lugar merecían respeto y que, si se había anunciado la participación de Pepino, él debió haber cumplido con su presentación. Durante su discurso, algunas lágrimas se asomaron en los ojos de Dayanita mientras expresaba su pesar por lo sucedido.

Dayanita, además de disculparse, hizo énfasis en el compromiso que tienen como artistas con su audiencia. Mencionó que habían viajado durante varias horas y que estaban dispuestos a trabajar porque el público se merece todo el respeto del mundo. A pesar de las dificultades y los desafíos, Dayanita afirmó que seguirá demostrando su responsabilidad y entrega en su carrera artística.

“Nosotros, como artistas que estamos acá, hemos aguantado desde ayer viajando como 10 horas y tenemos que trabajar porque ustedes se merecen todo el respeto del mundo, porque ustedes no son un juego y a mí me ha costado muchas cosas salir adelante (...) Yo sé que hay gente que me ha tratado de insultar, maltratar, pero yo sigo aquí, sigo demostrando que soy responsable”, fueron las disculpas de Dayanita.

Resumen de lo que pasó con Dayanita y Pepino

La ausencia de Pepino en el show cómico llevó a Dayanita a tomar la difícil tarea de disculparse ante el público presente. Aunque el momento resultó incómodo, Dayanita mostró su compromiso con el respeto hacia los espectadores y reafirmó su dedicación como artista. La situación resalta la importancia de la responsabilidad y la conexión con el público en el mundo del espectáculo.

TE PUEDE INTERESAR