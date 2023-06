Melissa Klug, a sus 39 años de edad, se convertirá en madre de su sexto hijo. La popular ‘blanca de Chucuito’ confirmó la noticia públicamente y hasta mostró la ecografía de su bebé con el futbolista Jesús Barco, de 26 años.

“Me estaba dando un tiempo para confirmarlo, porque es lo que te recomienda el doctor, hasta que ya salgas del tiempo de peligro. He tenido 5 hijos y lo mío era más riesgoso. Tengo 16 semanas, 3 meses y medio” , comentó este 26 de junio en América HOY.

Klug mostró su pancita EN VIVO, luego de comentar que su hijo Adriano siempre le pide que enseñe su barriga frente a sus amigos.

“Ya me nota un poquito (...) Ya no me puedo poner los vestidos pegados (…) Sí, ya salió con todo, estaba escondidita”; comentó tras mostrar su pancita de embarazada.

Melissa Klug se reconcilia con su hija Samahara Lobatón

El enfrentamiento entre madre e hija habría llegado a su fin, así lo han mostrado en sus redes sociales al tomar una acertada decisión sobre su relación familiar.

Samahara Lobatón y Melissa Klug han vuelto a seguirse en sus respectivas plataformas y con esto se confirmaría que la paz habría llegado al hogar de las chicas Klug. Como se recuerda, en diversas entrevistas, la popular ‘Blanca de Chucuito’ siempre comentó que la hija que tuvo con Abel Lobatón era la más rebelde.

