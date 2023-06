Samahara Lobatón actualmente se encuentra en el ojo público tras haber finalizado, de manera bastante polémica, su relación con Youna. Sin embargo, la influencer quiso cobrar la suma de S/ mil soles para salir a declarar en algún programa de televisión, pues el barbero la habría acusado de serle infiel con un futbolista.

Frente a ello, la conductora Magaly Medina no dudó en apoyar la decisión de la hija de Melissa Klug de cobrar cierta cantidad de dinero para aclarar las acusaciones del padre de su hija, hecho que terminó desmintiendo tajantemente frente a cámaras.

“Tenemos una invitada, es cierto, Samahara Lobatón, sí, le pagamos, ¿algún problema con eso? Todos pagan, aquellos hipócritas que hoy se rasgan las vestiduras todo porque no consiguieron la exclusiva ni la primicia. Aquí nosotros no nos arañamos cuando no se consigue porque tenemos una caja chica muy pobre”, comenzó diciendo la presentadora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ dejó bastante en claro que todos los personajes de la farándula cobran por asistir a los distintos programas de televisión y contar pasajes de su vida privada.

“Además, hay una cosa, acá se paga porque la gente cobra hace muchísimo tiempo (...) El mercado se rompe cuando Beto Ortiz saca su ‘Valor de la verdad’ y comenzó a pagarle arriba de los S/ 50 mil a cada invitado y nos dejó sin piso al resto (...) Esto es el libre mercado, vivimos en un país democrático de libre mercado”, expresó la figura de ATV.

