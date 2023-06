Melissa Klug está pasando por el mejor momento en su relación con su actual pareja Jesús Barco luego de que ambos anunciaran emocionado el nacimiento de su primer bebé juntos. Cabe resaltar que este es el sexto embarazo de la empresaria quien solo ha expresado felicidad por estar nuevamente en gestación.

Durante una entrevista con el magazine ‘América Hoy’ la ‘chalaca’ confirmó que tiene deseos de casarse con e futbolista. Además, no desaprovecho la oportunidad y les habría mandado una fuerte indirecta a sus ex parejas y padres de sus hijos.

Melissa Klug revela cuando se casará con Jesús Barco

Desde hace algún tiempo Melissa Klug dijo tener deseos de unir su vida en sagrado matrimonio junto al futbolista Jesús Barco, pero al parecer la llega de su sexto hijo habría cambiado un poco los planes para la ‘Blanca e Chucuito’.

“Hay otras prioridades y esta era una (su embarazo) y además hay un montón de personas que no les gusta la felicidad y te mandan su mala vibra y mejor me quedaba callada”, dijo en un inicio Melissa. La también empresaria dijo que no tiene apuro para la boda. “ Cuando crezca (el bebé), no tengo apuro tampoco. Yo quería a casarme en una playa con mis hijos y su familia (la de Jesús Barco) pero él quiere fiesta, que junte y vemos ”, agregó.

Melissa Klug manda ‘chiquita’ a sus ex parejas

Melissa Klug no desaprovechó las cámaras de ‘América Hoy’ y les habría mandado una fuerte indirecta a los padre de sus hijos. La empresaria dejo entrever que en sus anteriores embarazos no habrían estado llenos de felicidad porque habría atravesado algunos problemas.

“ En estos momentos estoy super feliz es algo que tanto había deseado, ya está acá, ya está en mi vientre, entonces a cuidarme y estar tranquila. Es el primer embarazo que voy a llevarlo super tranquila, sin problemas, sin nada ”, indicó.

Melissa Klug habría mandado indirecta a sus ex parejas por nuevo embarazo





