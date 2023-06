Esta vez le tocó a Alfredo Benavides, quien se sentó en el set de Magaly Medina para descartar estar “picón” por el romance de Gabriela Serpa con un joven de 22 años y afirmó que la modelo ahora le hace la ley del hielo en el trabajo y llegó al punto de rechazarle un plato de comida.

Gabriela Serpa no quiere ni comer con Alfredo Benavides

Según relató, el hermano de Jorge Benavides. Él llegó al set con platos de Cau Cau y le ofreció un poco a Gabriela Serpa: “Le digo, amor quieres Cau Cau”, el ofrecimiento y la confianza de decirle amor no le habría gustado a la modelo, quien le pidió que no le diga “amor” y luego rechazó la comida del comediante justificando su negativa: “Boca come...”.

Magaly no pudo creer que Gabriela le haya respondido de esa forma a Alfredo Benavides y no dudó en reaccionar: “Nada romántica tu respuesta”.

Alfredo Benavides siente la presión de todos para que esté con Gabriela Serpa

Según contó el comediante, las personas más cercanas a él le pregunta cuando estará con la modelo: “Retomar todo ese tipo de cosas es como un aluvión que se ve encima y usted que para cuando y mi hermano también”, confesó luego de contar que teme volver a una relación luego de 8 años.

Pero no solo las personas cercanas al popular ‘Gordito’ serían las que le preguntan cuándo conquistará el corazón de Gabriela Serpa, ya que en las calles también estarían pidiendo que se formalice el romance: “Me voy a un supermercado y se me acercan todas las señoras molestas y me dicen para cuando”.

