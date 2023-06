Durante el fin de semana el programa de ‘Jorge Benavides’ aprovechó el ampay de Gabriela Serpa para dedicarle el sketch del ‘Valor de la verdura’, donde frente a Alfredo Benavides reveló que sí quería tener algo serio con él, pero que su ilusión ya pasó y sus motivos fueron claros.

El ser “poliamoroso” y de relaciones abiertas habría sido lo que decepcionó a Gabriela Serpa e hizo que desista de la idea de tener un romance con Alfredo Benavides y a eso se le suma que ella considera que fue él quien la mandó a seguir con las cámaras de Magaly Medina para que la ampayen con el joven de 22 años por el que fue blanco de burlas por la marcada diferencia de edades.

Ahora la modelo ya no estaría interesada en el hermano de Jorge Benavides: “Yo a él lo quiero mucho como un amigo, podría haber sido, pero no lo fue, quiero que esa linda amistad que tengo con Alfredo no se rompa”, dejando en claro que ahora prima para ella la relación laboral.

Magaly intentó apaciguar las aguas y mencionarle que quizá en un futuro se siente con Alfredo Benavides y todo vaya mejor, pero Gabriela se mostró fuerte en su decisión: “Ya es muy tarde ya”, aseverando que el comediante nunca la invitó a salir pese al interés que demostraba en la escultural actriz cómica.

