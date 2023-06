¿Realmente pasó algo entre ellos? Gabriela Serpa sorprendió a propios y extraños al presentarse en la secuencia “El Valor de la Verdura” del programa “JB en ATV”, y que además es conducido por Alfredo Benavides, en el papel de ‘Beto Tortiz’.

Y es que durante el sketch, la modelo se encontró cara a cara con el hermano de Jorge Benavides, quien le hizo una serie de preguntas sobre las supuestas saliditas que ambos tuvieron. Asimismo, también comentaron sobre el ampay de la actriz cómica.

Sin embargo, en los últimos minutos del programa, Alfredo Benavides no dudó en emitir unas cuantas palabras hacia Gaby, pidiéndole disculpas por haberse distanciado días antes del ampay emitido en el programa de Magaly Medina.

“Si en algún momento te has sentido molesta, afectada por alguna acción de mi parte, déjame decirte que no lo he hecho con mala intención, sino por preocupación por ti (...) Sabes que soy una persona protectora con mis amigos y la gente que quiero. Así que si en algo te he molestado, te pido disculpas de todo corazón”, expresó Alfredo.

