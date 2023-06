Gabriela Serpa, de 30 años de edad, se presentó este sábado 25 de junio en el famoso sillón rojo de “El valor de la verdura” donde reveló sus más íntimos secretos. La ‘bomba sexy’ se sinceró y confesó sus sentimientos por su compañero Alfredo Benavides, con quien estuvo en ‘coqueteos’ hasta que la ampayaron entrando a un departamento con un ‘chibolo’ de 22 años.

La hermana de Claudia Serpa dejo en shock a todos al admitir que sí sentía un gusto por el hermano de Jorge Benavides, quien estuvo atrás de ella por varios meses.

¿Qué dijo Gabriela Serpa sobre Alfredo Benavides?

“Gabriela, en algún momento pensaste que con el gordo encontraste el amor de tu vida ”, fue la pregunta que le hicieron a Gaby; a lo que ella respondió sin ningún reparo: “Sí” y explicó sus razones.

“(Pensé que era el amor de mi vida) porque creí que era un hombre maduro. Me parecía cariñoso, me apoyo mucho en el circo, entonces una mujer siempre necesita esa protección de parte de un hombre y sí, lo pensé en un momento, dije ‘podríamos intentarlo’ ”, dijo.

“Pero luego Alfredo dijo que era poliamoroso y me choteaba. Para qué voy a perder mi tiempo con alguien que no quiere. Nosotros nos vemos miércoles y jueves, acá me floreabas, pero después afuera, nada ”, agregó.

