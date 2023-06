Las cámaras de Magaly Medina entraron al set de ‘JB en ATV’ donde se percataron del ambiente tenso que hay entre Alfredo Benavides y Gabriela Serpa, quienes se acusaron mutuamente de estar molestos tras el ampay con un chibolo de 22 años que protagonizó la modelo.

“Hoy la señorita entró al camarín y me estiró la mano y me ha dicho que yo la he mandado a seguir”, de esta forma es como Alfredo afirmó que fue Gabriela quien comenzó a picarse por el ampay que le hicieron y acusó al “gordito” de ser quien le mandó a los ‘urracos’ para que descubran su amor de edades muy diferentes.

Alfredo decidió hacer una broma sobre la edad del chibolo de Gabriela Serpa, pero ella se metió en medio de la entrevista y resaltó que a ella no le importa el dinero: “La gente piensa que soy interesada, que me importa el dinero, a mí me importan los sentimientos, yo puedo comprarme lo que quiero y el chico es mi amigo nada más”.

Gabriela por su parte afirmó que no entiende por qué se molesta Alfredo si descartó querer algo con ella en más de una ocasión y nunca la invitó a tomar ni una tacita de café: “Nunca me ha llamado, eso quiere decir que no quiere nada, entonces por qué se pone así”.

