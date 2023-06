En redes sociales se filtró parte de la entrevista que les hicieron a las aspirantes a la corona del ‘Miss Grand Perú 2023′ y entre ellas resaltó Luciana Fuster y no precisamente por su participación, sino por sus curiosas respuestas ante el jurado que no fueron bien recibidas por los cibernautas.

La pregunta del jurado trató de descubrir cómo sería Luciana Fuster si no hubiera llegado a la TV y ser un personaje público y ella sorprendió al responder: “Es una chica de su casa, una niña como cualquiera, una niña para mí, ejemplar, siento que siempre he tenido muy buenos valores, en mi familia me han educado bien”.

Pero no solo el decir que es una chica de su casa fue lo que tomaron mal los usuarios de redes sociales, debido a que el exceso de flores que se tiró Luciana Fuster fue otro punto a criticar por los cibernautas: “Soy una persona bastante honesta, bastante sincera, bastante humilde y eso es lo que me gusta transmitir”.

“Francamente, no entendí por qué dijo que es una chica de su casa, eso no va con la pregunta”, “Por qué dijo que es una chica de su casa si es sin códigos, qué chica de su casa por Dios”, “Pero ella es perfecta por boca de ella, pero no, se echa muchas flores y realmente eso no transmite en pantallas”, fueron algunos de los comentarios que no favorecieron a la novia de Patricio Parodi.

