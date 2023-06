Luciana Fuster, modelo e influencer peruana, habló sobre el accidente que sufrió en ‘Esto es guerra’, motivo por el cual no pudo presentarse en la final de ‘Baila conmigo’, secuencia de baile que ganó la dupla conformada por Gabriela Herrera y Raúl Carpena.

La novia de ‘Pato’ Parodi preocupó a sus seguidores al sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante los ensayos del reality de baile. Ahora, ella dio detalles de su estado de salud.

“En un ensayo de baile mi cabeza chocó con la de un bailarín y en el momento dije: ‘Un golpe más de los que me doy en el programa por la competencia’, y me fui a mi casa; pero al día siguiente me desperté con los ojos hinchados, igual fui a ensayar, y durante la práctica me volví a sentir mal porque me volvió a doler. Entonces, decidí ir a la clínica”, sostuvo la chica reality para Trome.

¿Cuál fue el diagnostico de Luciana Fuster tras sufrir accidente en ‘EEG?

Tras someterse a varias evaluaciones médicas, la concursante del ‘Miss Grand Internacional 2023′ informó que debido al golpe tiene el cerebro un poco inflamado.

“Me hicieron una tomografía y arrojó que tengo el cerebro un poquito inflamado por el golpe -felizmente, nada grave- pero hoy tengo que hacerme una resonancia para seguir chequeándome y tener un control cada 15 días” , informó Luciana.

“Un golpe en la cabeza siempre es riesgoso y se manifiesta tiempo después. Igual estoy con medicina, pastillas para controlarlo y todo está bien”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR