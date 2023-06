Fuertes declaraciones. Gabriela Serpa no se calló nada y contó su verdad en la secuencia del programa “JB en ATV”, ‘El Valor de la verdura’, de su reciente ampay con un joven de 22 años con quien estaría saliendo, luego de ser involucrada sentimentalmente con Alfredo Benavides.

Y es que una de las interrogantes que le hicieron a la actriz cómica, fue si pensaba que el hermano de Jorge Benavides la mandó a seguir para que dicho ampay saliera a la luz en el programa de Magaly Medina.

“Alfredo Benavides es amigo de Ney Guerrero y del productor del programa de Magaly. Alfredo ha metido ahí sus cositas, sus contactos para que me sigan porque yo no soy farandulera, yo no soy mediática, yo soy una chica que siempre ha sido perfil bajo”, expresó la modelo.

TE PUEDE INTERESAR