Katia Palma no se quedó callada y se refirió a las diferencias públicas que viene teniendo con Johanna San Miguel. Y es que la comediante señaló que todas sus energías están enfocadas en su participación en el programa “El Gran Chef Famosos”,ignorando completamente las declaraciones de la presentadora de “Esto es Guerra”.

Recordemos que la ex Pataclaun comentó en el programa de María Pía Copello que no tendría ningún problema en tomarse un café con Katia para “dejar todo zanjado y limar asperezas”.

Al respecto, Palma minimizó todo tipo de problemática con Johanna, y aprovechó para agradecerle al público por mantenerla vigente hasta el día de hoy.

“Bueno si lo dijo, ella sabe por qué lo dijo, ya eso para mí es periódico de ayer, ya pasó, nunca me chocó, nunca me afectó. Yo estoy enfocada en mi chamba y en hacer lo que a la gente le gusta que yo haga, que es el humor, hacer reír y gracias al público me sigo manteniendo”, manifestó Karia para Trome.

¿Qué dijo Johanna San Miguel sobre Katia Palma?

La conductora de ‘EEG’, Johanna San Miguel, dijo no sentirse arrepentida por haber dicho públicamente que no mantiene una buena relación con Katia Palma, pues refirió que ella siempre ha sido honesta con sus sentimientos.

“Esa es mi posición, cada una, me imagino, que tiene la suya, es lo que yo viví. Cada persona tiene su historia, así me sentí yo, nunca me había pasado esto, pero sí me pasó con ella. Siempre hay una primera vez con la que no te llevas con alguien. Yo, en general, con las personas con las que he trabajado, siempre me he llevado bien”, fue lo que dijo San Miguel.

TE PUEDE INTERESAR