Fuertes declaraciones. Nicole Akari decidió romper su silencio y habló en exclusiva para el programa “Hablemos de Belleza”, donde terminó por confesar que se sometió a la operación de cambio de sexo hace algunos años atrás.

Todo se dio en el inicio de la segunda temporada del espacio de belleza, el cual es conducido por Deisy Córdova, donde la experta en modas contó cómo su familia tomó el hecho que es una mujer trans.

“Yo he tenido la suerte de vivir con mi familia siempre, de tener mucho cariño y siempre fueron muy claros, muy directos conmigo. He tenido una madre y un padre que me han dejado todo. Tuve hormonas desde muy joven con doctores y cirugías, operaciones y todo, me las costeo yo. Sí, por supuesto que me operé”, comenzó diciendo Nicole.

Por otra parte, Nicole Akari, no solo habría despertado pasiones en el salsero Jair Mendoza, ella confiesa que muchos personajes de la farándula le escriben, incluso, también futbolistas nacionales.

“Yo no miro fútbol, no sé ni cómo juegan, yo no me daba cuenta, quienes se deban cuenta era mis asistentes, ellos me decían te está escribiendo tal futbolista. Yo no sé quiénes son, pero cuando los veía, me daba cuenta”, expresó.

