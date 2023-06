Yahaira Plasencia tuvo que aclarar por qué Nicole Akari la tildó de “malagradecida” por un retoque estético que le ayudó a conseguir con canje. La experta en moda había comentado la mala experiencia que tuvo con la salsera, debido a que no agradeció a la empresa que le hizo un ‘arreglito’ en la nariz.

Asimismo, contó que la mala experiencia que vivió debido a que le consiguió canjes a la salsera para someterse a retoques estéticos, sin embargo, ella no cumplió con agradecer a la empresa.

“Yo le pedí un canje para que le hicieran la nariz que era ácido hialurónico (a la dueña) porque es mi amiga y ella me lo dio y yo la llevé (a Yahaira Plasencia). Mi amiga tiene clínicas de belleza y la llevé a Yahaira y se hizo la nariz. Y lo más cómico es que tampoco le agradeció”, contó bastante indignada.

¿Qué respondió Yahaira Plasencia a Nicole Akari?

Yahaira Plasencia dijo haberse enterado recién de las declaraciones de Nicole Akari, a quien conoció en el 2018. La salsera admitió que es probable que se haya olvidado de agradecer a la empresa que le hizo el ‘canje’.

“Yo me he puesto ácido (hialurónico) varias veces y con varios doctores. También quiero hablar con Nicole sobre de qué doctora me habla para poder entender todo esto. Esto ha sido hace muchos años, entonces yo soy super olvidadiza y no sé a qué doctora se refiere. Si es cierto yo lo voy a asumir, soy un ser humano y si cometo errores pido disculpas y si me olvido también lo repongo”.

