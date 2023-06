Melissa Klug se refirió a los problemas legales que viene enfrentando con Jefferson Farfán. Y es que la chalaca dejó entrever que el abogado del futbolista se estaría “aprovechando” de él para seguir presentando demandas y continuar obteniendo ganancias económicas.

Todo se dio durante una entrevista para el programa “Estás en Todas” , donde la popular ‘Blanca de Chucuito’ afirmó que en la actualidad no tienen ningún tipo de vínculo con el exfutbolista peruano. Asimismo, reveló que ha obtenido fallos a su favor en varias demandas presentadas por él.

“Yo creo que él tiene muchas personas que no lo ayudan, no lo asesoran. De todos los juicios que me ha hecho, tengo varios juicios ganados y creo que él no se ha enterado”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Melissa dijo creer que el abogado de la ‘Foquita’ tendría un tipo de “estrategia” para seguir obteniendo dinero de su representado. “Yo creo que acá es sacar más dinero, porque un nuevo juicio, es un nuevo proceso, es tiempo de servicios y tiene que pagar honorarios”, expresó.

