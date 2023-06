Fuerte y claro. Gabriela Serpa estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde no pudo evitar ser consultada sobre las últimas declaraciones que dio el sábado en “JB en ATV”, sobre su cercanía a Alfredo Benavides.

Y es que la modelo quiso poner las cosas claras y aseguró que ya no mantiene ninguna esperanza de poder tener algún tipo de romance sentimental con el actor cómico, pues no lo considera una persona madura para su edad.

“Magaly, escúchame, Alfredo tiene 51 y no madura y hay chibolos que son maduros. Yo hablé con Alfredo en el camerino y le dije por qué estás así, distante. Y me dijo: ‘Yo te cuido y así cuido a las amigas que quiero’”, comenzó diciendo.

“O sea, tú tiraste la toalla de que ahí no va a pasar nada”, consultó la popular ‘Urraca’. “Pero es que ya, ya para qué, ¿me entiendes? Bueno, no se dio”, agregó la modelo.

Alfredo Benavides confiesa por qué no quiere una relación con Gabriela Serpa

Alfredo Benavides , hermano del actor Jorge Benavides habló por primera vez de sus sentimientos hacia Gabriela Serpa y le planteó tener una “relación abierta”, es decir, sin compromiso.

“Creo que soy poliamoroso. Los tiempos han cambiado. Yo ahora no tengo nada, estoy tranquilo en mi casa. Para decir la verdad, me muero de miedo. Horrible, lo peor que me puede pasar en mi vida es terminar una relación, me destrozo, me voy al cacho. Entonces déjenme trabajar mis miedos, y mientras trabajo mis miedos, (tengamos) una relación abierta” , comentó, desatando la indignación de Serpa.

