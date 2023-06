La reconocida influencer y escritora peruana, Yiddá Eslava, ha sorprendido a muchos al revelar detalles inéditos sobre su infancia y su vínculo con su padre en una reciente entrevista. A pesar de su ausencia en la pantalla chica desde su participación en el famoso reality show “Combate”, Yiddá ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, donde comparte su vida cotidiana y divertidos videos en colaboración con su pareja sentimental, Julián Zucchi.

En esta ocasión, la popular figura pública abrió su corazón y compartió cómo su padre llegó a cuestionar su orientación sexual durante su adolescencia, a lo cual ella siempre respondió con sinceridad.

Durante la entrevista realizada por Henry Spencer, Yiddá Eslava reveló que experimentó su primer enamoramiento cuando aún era adolescente. En ese momento, su padre expresó sus dudas sobre la sexualidad de Yiddá, a lo que ella respondió con total sinceridad, tratando de aclarar cualquier malentendido.

“A mí se me hizo muy difícil entender el amor desde la primera vez que sentí una atracción, que ocurrió cuando tenía unos 16 años. Fue algo tan lejano que mi padre se sentó y me preguntó: ‘¿Hija, te gustan las mujeres?’ Yo le respondí: ‘Está bien, pero no me gustan las mujeres’”, compartió Yiddá.

La ahora escritora también mencionó que siempre se ha vestido de una manera atípica y que su padre asociaba ciertos comportamientos, que en la educación que él había recibido, se relacionaban más con la masculinidad. Por lo tanto, su padre llegó a pensar que Yiddá podría ser lesbiana. Sin embargo, Yiddá fue clara y le afirmó rotundamente que no era el caso.

“Siempre me he vestido de una manera atípica. [...] Mi papá veía ciertos comportamientos que anteriormente, en la época de antaño de la educación que él recibió, estaban asociados a los de un hombre. Entonces, realmente mi papá sintió que podía ser lesbiana, pero yo le dije claramente que no”, añadió.

