La modelo Korina Rivadeneira ha dado de que hablar en las últimas horas al expresar sus deseos de regresar a Venezuela, su país de origen. La joven ha de 31 años de edad, ha brindado detalles sobre sus planes familiares con su esposo Mario Hart, padre de sus dos pequeños hijos.

En una entrevista con ‘Wapa’, la exparticipante de ‘El gran chef famosos’ reveló que tiene planes de hacer un viaje junto al piloto de carrera y sus hijos fuera del país.

¿Korina Rivadeneira y Mario Hart se mudarán a Venezuela?

“Lo que más extraño es a mi familia, las reuniones familiares, eso era para mí mi momento feliz y después extraño las playas. Estamos planeando un viaje porque quiero que conozcan” , dijo Korina un poco nostálgica.

La influencer mencionó que lo que más extraña es a su familia y las reuniones familiares. Sin embargo, dejó claro que no tienen planes de establecerse en Venezuela de manera permanente.

“Mario me dice ‘Otra vez me va a hablar de Venezuela’ y yo: ‘Pero es que tienes que entenderme, ¡Por favor! ¡Necesito que vayas!’ Así que cuando él vaya, él me va a entender por qué tanta nostalgia”, agregó.

