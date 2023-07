Se cansó de hipocresías. A pesar de que en reiteradas ocasiones dijo que el matrimonio no es su prioridad, la cantante Pamela Franco confesó que está esperando Christian Domínguez, padre de su hija, le de el anillo de compromiso para llevar su romance a un siguiente nivel.

La cumbiambera se cansó del ‘floro’ del líder de la Orquesta Internacional y le reclamó públicamente por el anillo de compromiso, pese a que el popular ‘Tic Tic Tac’ se lo prometió varias veces.

“Todo fluye. Lo que no fluye es el anillo, hermano. No me llega el anillo”, confesó Pamela Franco a las cámaras de América Espectáculos.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Pamela Franco y Christian Domínguez?

La conductora Magaly Medina recordó que el cumbiambero ya le entregó tres anillos de compromiso a la madre de su hija. Además, se burló de Christian, quien se atrevió a mandar una indirecta a las personas que piden la mano, pero aún no planifican su boda.

“Yo no entiendo nada de Christian Domínguez (...) Parece que se ha olvidado de todos los anillos que regalo en su vida a todas las mujeres que han pasado por su vida”, comentó la ‘Urraca’ este viernes 15 de julio de 2023.

“Resulta que ahora se las da de filósofo. Esta es una frase para la posteridad (...) Ya le ha dado tres anillos de compromisos a Pamela... A la Pamela le ha dado tres anillos y ninguno es el definitivo y no hablamos de Vania Bludau, de Karla Tarazona, le encanta los matrimonios simbólicos y todavía le jala las orejas al resto” , agregó entre risas.

TE PUEDE INTERESAR