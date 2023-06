Pamela Franco cumplió 35 años de edad y recibió la grata sorpresa de sus suegros, Doña María Alvarado y Oscar Domínguez, quienes elogiaron la labor de la cantante EN VIVO durante la emisión de ‘Mande Quien Mande’, este 30 de junio.

“Te queremos hasta el cielo, haz formado un hogar muy bonito con Christian y con Cata”, le dijo la madre de Christian Domínguez, conmoviendo a la cumbiambera.

Sin embargo, la madre de la última hija de Domínguez no pudo ocultar las lágrimas cuando su suegro Don Óscar le dedicó hermosas palabras:.

“Se ha ganado el cariño de nosotros y de la familia. Es una magnifica madre, muy hermosa. Yo me emociono mucho de la nada. La amamos mucho”, dijo con la voz entrecortada.

¿Qué dijo Pamela Franco en su cumpleaños?

Pamela Franco agradeció a los padres de su actual pareja por acogerla en su familia:

“Con la familia de Christian ha sido el complemento perfecto para decir, hoy en día, que soy muy feliz. El señor Oscar me da amores cada vez que me ve, que yo me seinto extasiada. Y la señor Mary me apoya cada vez que la necesito”.

