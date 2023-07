¡FRIO! Sergio Galliani reconocido actor nacional por su larga carrera en el cine, teatro y televisión, quien interpretó al recordado ‘Miguel Ignacio de la Casas’ en la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ durante sus ocho primeras temporadas fue consultado sobre el nuevo jale del programa Melissa Paredes pero para sorpresa de todos ni siquiera la ubica.

En conversación con una reportera del diario La República, para un proyecto benéfico, el cantante de ‘Los Chabelos’ fue consultado por su opinión sobre ‘Paty’ el nuevo personajes que se sumó al elenco de ‘AFHS’. Sin embargo, su respuesta sorprendió a todos, pues explicó que ni siquiera quien es Melissa Paredes, la actriz que la interpreta y quien ha estado en varios escándalos de farándula.

¿Qué dijo Sergio Galliani sobre Melissa Paredes?

El reconocido actor peruano confesó que no sabe quien es ‘Paty’ y mucho menos conocer a la actriz que la interpreta, Melissa Paredes. En ese sentido, el también músico confesó que no ve televisión por lo que no estaría al tanto.

“ No veo televisión, lo siento, y no sé quién es tampoco ”, reveló Sergio. “ Te lo juro. Nombres ni me digas... hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no conozco a nadie... (A Melissa Paredes) no la conozco, lamentablemente, no la conozco ”, sentenció el popular ‘Miguel Ignacio de las Casas’ para el diario La República.

Sergio Galliani afirma no saber quién es Melissa Paredes

