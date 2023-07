Melissa Paredes parece que encontró el verdadero amor por tercera vez en los brazos de su prometido Anthony Aranda con quien se casará el próximo año, según la modelo. Ella no no es ajena a los compromisos de amor eterno, pues como se sabe estuvo casada con el futbolista Rodrigo Cuba, pero antes de ello protagonizó un intenso y polémico romance con el ex chico reality Ignacio Baladán quien casi se convierte en su primer esposo.

Durante algunos años, Melissa Paredes fue parte del reality ‘Bienvenida La Tarde’ ahí conoció e inició una relación amorosa con el ahora empresario pastelero Ignacio Baladán. El amor que sentían creció rápidamente e incluso convivieron juntos por un tiempo, pero su amorío estuvo lleno rupturas y reconciliaciones. Sin embargo, pese a ello ambos estuvieron a punto de jurarse amor eterno.

¿Por qué Melissa Paredes e Ignacio Baladán casi se casan?

En 2014, la parejita de ‘Bienvenida La Tarde’ disfruto de una vacaciones en las paradisiacas playas de Punta Cana, pero su viaje tuvo más emociones y amor del que esperaban, pues según contó Melissa Paredes a las cámaras de un extinto programa de espectáculos, estuvo a punto de casarse con Ignacio Baladán.

“ Estuvimos así como para cometer una locura de amor que muchos artistas internacionales lo hacen. Lo pensamos un poquito y como que nos dio ‘miedito ”, contó la modelo. Además, Ignacio reveló que no se casaron porque la también actriz rechazó su propuesta. Dos años después la pareja anunció su separación.

“ Es muy difícil que pueda quedar una amistad, es un proceso. He estado mal, no quería saber nada del mundo, estaba deprimida. No lo entiendo (por qué terminaron), no quiero entender, prefiero no pensar. Me agarró de sorpresa lo de la ruptura ”, contó Melissa al confirmar su soltería.

¿Por qué Ignacio Baladán terminó llorando EN VIVO en la TV?

Luego de la polémica ruptura, Ignacio Baladán visitó el set del programa ‘Espectáculos’ para dar detalles del fin de su relación con Melissa Paredes y revelar como se sientes con la repentina separación. Sin embargo, el modelo uruguayo no pudo contener la lágrimas se quebró EN VIVO.

“ Sí, obviamente te bajonea porque era parte de nuestros proyectos, o sea, que yo lo abra a mí no me significaba que era solo mío porque creo que si uno está en pareja y realmente ama a la otra persona, uno va a querer que las cosas sean para los dos, para un buen futuro ”, dijo en inicio Ignacio.

Pese a que su romance terminó, el ex chico reality aseguró que siempre contará con su apoyo y espera que ella haga los mismo. “ Siempre voy a estar a su lado y me imagino que ella también (...) cualquier cosa que necesite voy a estar y me imagino que ella también para m í ”, agregó entre lágrimas.

TE PUEDE INTERESAR