¡MALERIA! Valeria Piazza se pronunció sobre el incómodo momento que protagonizó en la pasada edición del viernes 7 de julio en el programa ‘América Hoy’. La ex Miss Perú tuvo un breve roce con el productor del espacio televisivo, Armando Tafur, a quien ninguneó tras perder un juego con la ‘Chola Chabuca’.

Sin embargo, en la edición de HOY la modelo se disculpó con el popular ‘Papá Armando’ por los desafortunados comentarios que tuvo, y se justificó por el pánico que sintió al saber que sería castigada con un tortazo.

¿Por qué Valeria Piazza ninguneó al productor de ‘América Hoy’?

El polémico incidente sucedió el último viernes 7 de julio, los conductores del programa recibieron a la popular ‘Chola Chabuca’ en el set de ‘América Hoy’ para jugar un divertido segmento en el que competirían mencionando algunas conocidas jergas peruanas. Sin embargo, cuando llegó el turno de Valeria Piazza ella dijo “smart”, lo que sorprendió a todos los presentes. La modelo al perder debía recibir un tortazo, algo a lo que se negó rotundamente y por lo que ‘cuadró' al productor, quien insistía con el castigo.

“ Armando, tú no eres el conductor del programa, sino la chola. No he perdido Armando, es una trampa, Ethel” , arremetió Valeria Piazza contra el productor Armando Tafur, lo que dejó impactados a todos los presentes por la actitud de la ex Miss Perú 2016.

Valeria Piazza se disculpa EN VIVO con ‘Papá Armando’

Después el polémico incidente, Valeria Piazza reapareció y le pidió disculpar al productor por los duros e inoportunos comentarios que tuvo contra él. “ Mil disculpas Armando, pero ellos me llevan al límite. Se notaba que quería mi productor que pierda para que me cayera un tortazo en la cara ”, comentó.

“ Estaba dando manotazos de ahogado porque me querían dar la torta si o sí. Me estaba dando taquicardia. Han sacado lo más tóxico de mí ”, agregó la conductora de televisión.





