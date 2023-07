Antes de convertirse en una de las voces más conocidas del deporte nacional, el popular narrador tuvo que atravesar difíciles momentos en su juventud que logró superar con arduo trabajo para apoyar a su familia. Sin embargo, todo su esfuerzo fue recompensado y ahora es una de las estrellas de Latina Televisión.

Además, para sorpresa de muchos, este carismático personaje fue un amigo cercano del ídolo de Universitario de Deportes, Teodoro ‘Lolo’ Fernández. Sin embargo, no destacó en el fútbol por lo que tuvo que abandonar su sueño e incursionó en la narración deportiva.

Su poderosa voz lo hizo narrar numerosos encuentros futbolísticos y prestar su talento para algunos de los realitys de competencia más populares, ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ ¿Sabes quién es?

Trabajó en un almacén de muy joven

Desde muy joven no la tuvo fácil y es que en una entrevista reveló que comenzó a trabajar desde muy joven en la empresa de Samuel Bagner en 1986. “Yo estaba por terminar la secundaria y saliendo del colegio le llevaba la comida a mi hermano”, confesó.

Además, indicó que ese trabajo era perfecto para él porque tenía facilidades de los horarios. “ Mientras tú estés aquí a las 2.00 p. m., no hay problema ”, le dijo su jefe al contratarlo. La nueva estrella de Latina se animó confesar cuánto dinero recibía. “ Me pagaban un poco más de la mitad del sueldo mínimo en el Gobierno de Alan García ”, explicó.

Fue parte de EEG pero renunció

El popular Mr. Peet mantenía una agenda de trabajo ocupada, pues prestaba su voz para los encuentros futbolísticos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en FOX, motivo por el que tenía que pedir constantes permisos a la producción de ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, alguien se habría quejado de eso y ya no se sentía cómodo en el reality.

“ A mí Peter Fajardo me dijo que no había problemas (con los permisos), me dice que quiere al narrador de la selección aquí en Esto es Guerra, y dije ok. Yo vine de narrar el Mundial 2018, ellos sabían a lo que yo me dedicaba, lo que yo hacía ”, explicó el comentarista.

Luego de su regreso tras narrar los partidos de la Copa América 2019 en Río de Janeiro para la cadena televisiva FOX Sports, las condiciones en ‘Esto es Guerra’ habrían cambiado para Mr. Peet. por lo que decidió no continuar en el reality de competencia.

“ Cuando regreso me habían hecho una cama de la p***, me habían hecho una camaza, no una camita, un camarote me había hecho. No sé quién se quejaría. Ustedes saquen sus conclusiones quién se habría quejado de los excesivos permisos cuando ellos sabían que era mi chamba ”, reveló.

Mr. Peet consideró una traición lo que sucedió. “ Así que quisieron renegociar y yo no acepté y me fui. Ese es el tema, esa es la historia. No hay traición de ningún lado. Siento que más bien a mí me traicionaron. De mi parte para ellos no hubo ningún tipo de traición. Para conmigo sí, tremenda traición, de quien yo pensaba que eran mis amigos. En el mundo de las comunicaciones, no hay amigos ”, agregó.





