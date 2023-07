¡NI HERVÍR AGUA! Melissa Klug pasa por el mejor momento de su relación con Jesús Barco, pues la empresaria está a la espera de su sexto hijo que la hará retroceder en el tiempo y volver a repetir todos los retos que implican cuidar a un recién nacido entre ellos cocinar y alimentarlos correctamente.

La también influencer deberá recordar y recuperar sus habilidades culinarias muy pronto, pues fue invitada junto a su madre al programa “ Mi mamá cocina mejor que la tuya ” en donde competirá contra la popular ‘Pánfila’ en un reto de cocina. Sin embargo, en la promo del programa la ex pareja de la ‘Foquita’ Farfán hizo una sorprende revelación que provocó la risa de todos.

Melissa Klug admite que no sabe cocinar

En el adelanto del programa, Melissa confesó que ella no sabe cocinar, pues su madre, y es que no podía enseñarle por que tampoco sabía cómo hacerlo. Sin embargo, la también empresaria reveló que aún así ella tiene un platillo predilecto que sus hijos elogian.

“ Yo no cocino nada, mis hijos dicen que la comida que mejor me sale es la sopa que viene en sobre (risas). Es que no me gusta cocinar, no me gusta tener el olor del ajo y las cebollas en los dedos. Yo prefiero limpiar que meterme a la cocina ”, explicó Melissa.

¿Quién cocinada en casa de Melissa Klug?

La ‘Blanca de Chucuito’ hizo una sorpréndete revelación, pues quien se encargaba de la cocina en su casa mientras ella era joven fue su abuelita, pues como se explicó su madre tampoco sabía cómo cocinar.

“ Mi mamá y yo somos un gran equipo, pero no me ayudó mucho en la cocina, creo que mi mamá estaba encantada, porque no hablaba. Igual, ella no sabe cocinar, quien siempre cocinó en casa fue mi abuelita ”, expresó.





