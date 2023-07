Samahara Lobatón hace algunas semanas anunció el fin de su relación con quien hasta entonces era el amor de su vida, Youna. Ambos mantuvieron una polémica relación entre rupturas y reconciliaciones amorosas. Sin embargo, la influencer no quiere mirar atrás y tampoco descarta volver a enamorarse.

Con tan solo 21 años de edad, la segunda hija de Melissa Klug está dispuesta a continuar con su vida y se animó a comentar cómo sería su pareja ideal. En una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes sociales, la ex chica reality decidió confesar cuáles son las características que ahora ella busca en un hombre antes de tener un romance.

Samahara Lobatón está dispuesta a volver a enamorase

Luego de anunciar su separación del padre de su hija, Youna aprovechó las cámaras de Magaly Medina para acusar a Samahara de presunta infidelidad mientras eran pareja. Sin embargo, la joven negó dichas acusaciones y aseguró que su relación en el barbero ya no era sana y es por eso que decidió terminar con él.

Samahara Lobatón pese a que lleva soltera poco tiempo, la hija de Melissa Klug ha bromeado en más de una oportunidad sobre rehacer su vida amorosa e incluso pidió a los interesados mandar su “currículums” a través de sus redes sociales. Sin embargo, no todo sería broma, pues la influencer decidió confesarle a sus seguidores como sería el hombre ideal del que ella se podría enamorar.

“ Estoy dispuesta a vivir lo que la vida me depare, pero de lo que estoy segura es que la persona que me encuentre debe enamorarse de nosotras (su hija y ella), no solo de mi ”, explicó Samahara a una de sus seguidoras que le preguntó si consideraba tener pareja pronto.





