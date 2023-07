¡FUERA DE LUGAR! Hace algunas semanas, Samahara Lobatón y Youna acapararon la atención de todos al anunciar el fin definitivo de su relación. Además, la hija de Melissa Klug decidió abandonar su vida en Estados Unidos para regresar a Perú y comenzar desde cero junto a su pequeña, pese a que el barbero del Callao indicó que seguí amando.

Sin embargo, parece que todo el amor que se tenían quedó en el pasado, pues Samahara se ha lucido en algunas fiestas disfrutando de su soltería junto a sus amigas. En ese sentido, Youna le estaría siguiendo lo pasos porque en una reciente publicación se luce bailando una pegajosa canción con un peculiar mensaje.

Como se sabe, luego de que Samahara Lobatón descartara toda posibilidad de volver a retomar la relación con el padre de su hija, Youna lanzó una serie de indirectas que habrían estado dirigidas contra la influencer, pero ahora a sorprendido a todos al aparecer bailando y mandando un fuerte mensaje a sus seguidores.

Al parecer el barbero no tuvo mejor idea que subir un video en tiktok en el que baila una popular canción de reguetón mientras hace un gesto obsceno con la mano, pues durante casi todo el video sostiene su entrepierna. El polémico contenido también fue subido a sus historias de Instagram y en el también se pueden ver los emojis de una candado y un corazón en llamas.

“ Me como a una, me como a tres pero ninguna me lo hace como es. Tú eres testigo, tú naciste pa, chingar conmigo ”, es la letra de la canción de fondo que se escucha en el video. Esta sería la manera en que Youna quiere dejar en claro que ya superó a Samahara Lobatón.