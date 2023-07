Sin miedo a nada. Youna decidió volver a utilizar sus redes sociales para enviar un fuerte y claro mensaje, que estaría dirigido nada más y nada menos que a su expareja y madre de su hija, Samahara Lobatón, de quien se separó de una manera bastante polémica hace algunas semanas atrás.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, el joven barbero lanzó una reflexión sobre aquellas personas que llegan a nuestras vidas y no nos valoran como merecemos. ¿Indirecta para la engreída de Melissa Klug?

“Trátalos bien... Si te tratan mal, aléjate. Respeta, si no te respetan, aléjate. Ayuda de corazón, si no lo valoran, aléjate”, comenzó escribiendo en su historia.

En ese sentido, Youna señaló que, pese a que alguien te haya “pagado mal”, nunca debes desearle el mal, pues todo en la vida se te regresa. “Brinda felicidad, no negatividad. Di palabras positivas, piensa positivo, no hables mal de los demás, no les desees el mal a los demás, ni a tus enemigos. Todo lo que tú des en esta vida, te regresará, a veces el doble o el triple. Tú estás encargado de tu destino, al pasar los días vas creándolo, depende de tus acciones, palabras y pensamientos”, agregó.

Samahara tilda de ‘machista’ a Youna

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón , estuvo como invitada especial en el programa ‘América Hoy’, donde no pudo evitar ser consultada sobre las declaraciones que dio su expareja Youna, al poner en tela de juicio su labor como madre de la pequeña que ambos comparten.

“Soy una extraordinaria mamá, creo que todos los que me siguen saben que no dejo a mi hija nunca. Creo que él tiene un pensamiento machista, está chapado a la antigua, que la mamá se tiene que quedar en la casa con el hijo y no salir a trabajar, y yo trabajo en televisión desde los 16 años”, expresó fuerte y claro la influencer

