Tras un accidentado fin de semana en el que Gabriela Serpa fue contratada para dar un show en una discoteca de Paiján. Magaly Medina tuvo en su set a la modelo, quien afirmó que tomará acciones legales en contra de su agresor, pero no desea que él termine en prisión.

En el set no solo estuvo Gabriela Serpa, ya que llegó acompañada del abogado Elio Riera, quien sería el encargado de llevar el caso de la modelo y comenzó aclarando que el delito de “tocamiento indebido” puede ser denunciado en cualquier parte del Perú pese a que haya sucedido en Paiján.

Para el letrado, este mal accionar en contra de Gabriela Serpa tendría una pena privativa de la libertad: “Nos encontramos ante un caso de tocamientos indebidos y esto está sancionado por el organismo penal entre 3 a 6 años”.

Luego de escuchar lo que podría pasar con el hombre que la hizo pasar un momento muy incómodo, Gabriela Serpa confesó que no quiere que él termine en prisión: “Yo le decía al abogado que yo no quiero que lo manden a la cárcel tampoco, yo quiero que me pida disculpas”.

Gabriela Serpa le da una fuerte nalgada a Magaly Medina EN VIVO

La modelo quiso explicarle a Magaly cómo fue realmente el momento en el que la tocaron sin su consentimiento en un escenario de Paiján, pero la recreación fue muy exacta y la ‘urraca’ terminó sin palabras durante unos segundos.

