Raúl Díaz, exjefe de Nicanor Boluarte, cuando era alcalde en la Municipalidad de Comas, ganó un contrato en el Ministerio del Interior (Mininter) por S/ 30 mil.

Según reveló “Panorama”, Díaz designó a Nicanor Boluarte como gerente general de dicha comuna en enero del 2019.

Cinco años después, en marzo del 2024, Díaz fue contratado en el Ministerio del Interior. Al ser consultado sobre quién fue la persona que lo contactó, el exalcalde no quiso revelar esto.

“No mi hermano, como profesional no puedo decirte quién me hace la invitación (...) la convocatoria está colgada en el sistema”, señaló Díaz a Panorama.

Díaz solo precisó que de esos S/30 mil solo cobró S/10 mil y luego decidió no seguir en el Mininter.

“Soy un profesional que ha trabajado 15 años en el Parlamento, he trabajado como asesor en el Congreso de la República, he sido alcalde durante 5 años”, dijo Díaz al confirmar que recibió la invitación para trabajar en el Estado a través de un correo electrónico.

“Hay un correo que me envían del Ministerio del Interior y yo he respondido. Hay la convocatoria, me hacen la invitación, y yo acepto”, agregó.

Contrató al abogado detenido de Dina Boluarte

Panorama también reveló que cuando Díaz era alcalde de Comas, en el 2022, contrató a Mateo Castañeda como asesor legal.

“El doctor Mateo Castañeda en el año 2022 fue contratado por el área que corresponde para prestar sus servicios en soporte legal y defensa de funcionarios de la municipalidad. (Fue) para el apoyo legal o la defensa legal de unos funcionarios que fueron denunciados”, señaló.