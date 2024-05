El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, aseveró que su reciente detención fue un “abuso” por parte de la Diviac y El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y adelantó que se defenderá de “estas orquestadas imputaciones”.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la defensa legal de la jefa de Estado rechazó categóricamente ser miembro de una organización criminal o tener conocimiento de los presuntos 21 miembros. Sin embargo, admitió conocer a Nicanor Boluarte, quien también está bajo arresto, debido a que es el hermano de la persona que defienden

“Soy un abogado litigante en ejercicio. No soy asesor, consejero ni funcionario del Gobierno. No soy miembro de ninguna organización criminal, por eso no conozco a ninguno de sus 21 supuestos miembros, excepto únicamente al Dr. Nicanor Boluarte, porque soy abogado de su hermana, la Sra. Presidenta de la República”, se lee en la carta escrita a mano por Castañeda.

Además, resaltó que en su caso “no hubo necesidad” de detenerlo. En esa línea, instó a los miembros del Colegio de Abogados de Lima a emitir un pronunciamiento a su favor.

“Protesto enérgicamente por este hecho y les pido a mis colegas del Colegio de Abogados de Lima (CAL) su intervención para controlar estos excesos que atentan contra el libre ejercicio de nuestra profesión”, agrega.

Como se recuerda, el pasado viernes, el Poder Judicial accedió al requerimiento del Ministerio Público y dispuso la detención preliminar por un periodo máximo de 10 días para el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y para el abogado de la misma, Mateo Castañeda Segovia. Esto como parte de las indagaciones por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Como parte de las diligencias, se realizó el allanamiento de las propiedades de ambos y la detención de Jorge Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vasquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Walter Ugarte.

El sábado, tras pasar por el control de identidad por el caso “Los Waykis en la Sombra” el abogado rechazó los cargo y calificó el operativo como una “emboscada” por parte del coronel PNP Harvey Colchado.

Castañeda Segovia es sindicado como “el brazo legal” de la supuesta red criminal. Según la tesis fiscal, la defensa de Dina Boluarte intentó obstruir la investigación sobre el hermano de la mandataria, supuestamente tratando de corromper a los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano, ofreciéndoles ascensos a cambio.