La presidenta Dina Boluarte convocó al coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y líder del equipo de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). La cita tendría carácter obligatorio para que la mandataria conociera los detalles sobre la investigación que llevaba a cabo el equipo bajo la dirección de la fiscal Marita Barreto contra su hermano Nicanor Boluarte.

Según Cuarto Poder, el martes 7 de mayo, minutos antes de las 9 de la mañana, Moreno Panta llega al Palacio de Gobierno, luego de recibir un mensaje de una mujer identificada como la secretaria del Despacho Presidencial, quien le ordena presentarse en el Despacho de Boluarte.

No obstante, según el protocolo, la presidenta no debería solicitar información a un coronel, sino sostener una reunión con el Ministro del Interior o el Comandante General de la Policía. Tomando en cuenta esto, el coronel PNP informa a su superior y notifica a la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop.

El registro de visitas señala que el coronel Moreno accede al Palacio identificado como visitante personal para una reunión laboral, con la autorización del nuevo portavoz del gobierno, Fredy Hinojosa Angulo. Llega a las 8:55 de la mañana, pero no se encuentra con la presidenta hasta casi una hora más tarde.

Cerca de las 10 de lamañana, Moreno ingresa a hablar con la jefa de Estado, quien inmediatamente le pregunta “¿Por qué no ha puesto a disposición al coronel Colchado a la Dirección de Recursos Humanos (de la PNP)?”.

“¿Quién maneja la caja de la Diviac? ¿Y el dinero de inteligencia quien lo maneja? Es dinero del pueblo, coronel!”, “¿Qué investigaciones maneja la Eficcop?”, “¿Qué opinión tiene sobre el allanamiento a mi casa?”, fueron algunas preguntas que en tono de reclamo hizo Dina Boluarte.

“A veces hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace”, fue la última advertencia que le hizo la presidenta a Moreno, antes de que este se retire de la sala.

Solo dos días después de la reunión con Moreno, el ministro del Interior, Walter Ortiz, desactiva el grupo de policías de la Diviac que brindaba apoyo al equipo Eficcop, argumentando duplicidad de funciones.

El Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, declaró que emprendería investigaciones preliminares sobre Dina Boluarte y el ministro del Interior por presunto abuso de autoridad.

Como se mencionó previamente, el pasado jueves se informó que el Ministerio del Interior desactivó el equipo de la PNP que brindaba respaldo a la Eficcop.

“Este tipo de medida no van a lograr su propósito, porque los fiscales, no vamos a dejar de cumplir de perseguir los delitos de corrupción en el poder, le damos nuestro respaldo, la corrupción no se combate con frases cliché. Este gobierno garantiza la división de poderes”, sostuvo el fiscal.