Una vez más, Mauricio Diez Canseco regresa a las filas de los solteros luego de anunciar su divorcio con su ahora ex pareja, Lisandra Lizama, después de casi un año de matrimonio. El popular ‘pizzero’ se confesó en una entrevista con el diario local Trome y explicó cuál es su perspectiva del amor.

El empresario reveló que su divorcio oficial de la ex modelo saldrá en los próximos tres meses y comentó cuál es su perspectiva sobre el matrimonio y cómo ha manejado las leyes de separación de bienes en el fin de su relación con Lisandra.

“ Mi divorcio debe salir en tres meses, espero. Ahora, con respecto a las leyes, cuando te casas y durante el tiempo que estás casado no compras bienes en común, no hay hijos, te separas y cada uno a su casa, no es como cuando convives por años, trabajas; el matrimonio no es un negocio, es un tema de sentimiento y yo siempre me voy a casar por amor ”, comentó para Trome.

Mauricio Diez Canseco indicó que la familia tiene un gran significado para él, y aunque sus relaciones anteriores han terminado en divorcios se siente feliz por los hijos que ha tenido fruto de esos romances. “ Uno nunca se va a poder divorciar de sus hijos, siempre te van a acompañar ”, confesó.

Pese a su historial en el amor, el empresario confía en que podrá encontrar el amor una vez más a sus 59 años y que aún tiene tiempo. “ De todas maneras, yo creo que sí va a venir. Tengo 59 y todavía hay para dos décadas más ”, señaló a Trome.





