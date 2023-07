¡Un gran cambio! Una joven figura del espectáculo logró triunfar luego de renunciar EN VIVO a la competencia de baile ‘Reinas del Show’ programa conducido por Gisela Valcárcel. La polémica salida de una de las concursantes favoritas a ganar el concurso dejó al público sorprendido y a la ‘señito’ en shock.

Actualmente, mantiene una relación sentimental con un popular actor de una de las series más queridas de los peruanos, “Al Fondo Hay Sitio”. Además, tienen una pequeña hija juntos y también ha fundado una exitosa empresa. ¿Quién es?

¿Por qué renunció a las ‘Reinas del Show’ EN VIVO?

La ex chica reality y ahora exitosa mujer negocios hizo su entrada triunfal al concurso de baile de Gisela Valcárcel ‘Reinas del Show’ y rápidamente destacó en la competencia porque en casa una de sus presentaciones obtenía los más altos puntajes. Sin embargo, tomó una decisión inesperada tras un destiempo musical en una de sus presentaciones.

“ Yo asumo toda la responsabilidad. A Ítalo y a Robert no los metan porque no tienen nada que ver. Yo estoy hablando de cómo me sentí y lo que pasé. Yo asumo toda la responsabilidad y doy un paso al costado. Que gane la que tenga que ganar, porque yo me retiro y muchas gracias por la oportunidad ”, reveló la concursante quien salió del set EN VIVO.

Gisela Valcárcel se quedó sorprendida por el accionar de la ex chica reality y no dudo en arremeter contra ella luego de abandonar la competencia. “ En los momentos de crisis es donde se ve la personalidad de los seres humanos. Es ahí cuando se ve realmente cómo somos. No es cuando estamos felices. Yo entiendo que Allison (Pastor) está con rabia contenida. Quizás ella no esperó que yo le contestara, pero considero que cuando alguien dice ‘yo me quejo y nadie me hace caso’ ya nos toca ”, sentenció la ‘señito’.

Allison Pastor triunfa como empresaria con gimnasio solo para mujeres

Lejos de que las críticas de Gisela la afectaran, Allison Pastor se mostró concentrada en crecer y en mayo del 2022 inauguró su éxitoso gimnasio ‘Pink Power Gym’. En una entrevista con el diario local El Popular, la pareja de Erick Elera confesó que la idea surgió porque le encanta el color rosado.

“ Casi todo el mundo sabe que a mí me encanta el color rosado, tengo un carro rosado, entonces esa fue la idea y excusa para ir a un gimnasio solo para mujeres. Mi idea siempre fue forma un lugar solo para mujeres, entonces con esa idea nació Pink Power Gym, un gimnasio solo para mujeres ”, reveló la modelo.

Además, reveló que pronto expandirá su negocio con un nuevo local. “ Mi segundo local va ser en el Cono Norte. Si Dios quiere, mi segundo local para fin de año va ser en Lima Norte, ya el otro año ir expandiéndome a provincia que también me lo están pidiendo bastante. La idea es que ‘Pink Power Gym’ crezca ”, reveló en esa época.





