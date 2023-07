Ale Venturo saltó al ojo publico desde que anunció su relación con el futbolista Rodrigo Cuba, si bien el romance entre ellos dos ya terminó, la rubia ganó bastante popularidad en redes sociales y muchos de sus seguidores están pendientes a su vida privada y a las interacciones que ella tiene con sus fanáticos. Sin embargo, en un reciente video, la rubia admitió que tiene algunos problemas de salud.

A través de sus historias de Instagram, la dueña y fundadora del restaurante de comida saludable, ‘La Nevera Fit’ confesó que desde hace algún tiempo sufre fuertes dolores debido a un delicado problema de salud. Aquí te contamos que enfermedad aqueja a la ex pareja del ‘Gato’ Cuba .

¿Qué enfermedad tiene Ale Venturo?

La empresaria explicó que desde mayo de este año padece de fuertes dolores en la espalda, específicamente en la lumbar, y la sensación de malestar se ha incrementado en los últimos meses por lo que decidió acudir al médico.

“ Estoy preocupada, nerviosa, porque me haré una resonancia de cadera sacalumbiar, porque estoy sufriendo mucho con el dolor . Hace tiempo tengo este problema, nunca me impidió entrenar, pero ahora me está doliendo más. Espero que no sean malas noticias, por favor, recen por mí ”, expresó Ale Venturo.

Ale Venturo tuvo que realizar algunos cambios en su rutina de ejercicios y actividades física que realizaba con normalidad. La rubia tendrá que dejar en el pasado los ejercicios con pesas por el bienestar de su espalda.

“ Amo las pesas desde hace 10 años, pero ahora debo practicar otros ejercicios por mi lumbar ”, confesó a través de su cuenta de Instagram.





