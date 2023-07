Jefferson Farfán estaría ansioso esperando la lectura de la sentencia contra Magaly Medina que se llevará a cabo el próximo viernes 14 de julio. La ‘Urraca’ no tuvo otra opción que pronunciarse sobre el tema y responder a sus críticos en su programa de espectáculos Magaly TV La Firme.

La conductora de televisión indicó no sentirse preocupada por la condena que podría recibir, pues todo parece indicar que el fallo no sería a favor de la ‘ Reina de los ampays ’. Cabe indicar que este juicio tiene varios años, y el ex futbolista peruano denunció a Magaly por los presuntos delitos de difamación y calumnia.

Magaly Medina no tiene miedo a la condena

En una entrevista con el diario local Trome, Magaly Medina reveló que ya sabe que la sentencia del juicio que tiene contra Jefferson Farfán no es favorable para ella. Sin embargo, indicó que eso no le preocupa porque junto a su abogado apelará y llevará el caso a la Corte Superior.

“Eso es para que no haga tanta alharaca por nada, pues prácticamente me acusó de tener algo turbio cuando se cambió de jueces, cómo ve la condena viene igual, viene en mi contra y la vamos apelar, y todo lo sentenciado queda en suspenso hasta que una Corte Superior lo resuelva ”, explicó Magaly para Trome.

“Sin embargo, esto me parece tan tonto, cómo puede decir que lo difamé, calumnié cuando dije lo que todo el Perú sabía que Yahaira le puso los ‘cachos’, las pruebas están ahí. Este futbolista (Jerson Reyes) se sentó en ‘El valor de la verdad’ a contar que había hecho ‘cachudo’ a Farfán, ¿ dónde está la mentira?”, agregó.





