Tras conocerse que el esposo de Tilsa Lozano contrató a un joven para que escriba los mensajes románticos para su amada. La exconejita usó su tiempo en ‘América Hoy’ para responderle a Magaly Medina, intentando dejar por los suelos a la ‘urraca’, pero ella no hizo más que burlarse y cuadrar a la exmodelo.

Tilsa Lozano decidió tocar el tema de las “bodas con bienes separados”, intentando defender su decisión para casarse con Jackson Mora sin la opción de dividir sus bienes y usó de argumento la falta de confianza y predisposición a un divorcio.

Tras oír las declaraciones de Tilsa Lozano, Magaly Medina no pudo evitar soltar una carcajada y le recordó que aun así con bienes mancomunados, los divorcios existen: “Su cabeza mediocre le hace hablar. Eso es ignorancia, no le hagan caso, cuando ustedes escuchen a alguien así no le hagan caso”.

La ‘urraca’ no se quedó con las ganas e intentó explicar el verdadero motivo por el que Tilsa Lozano no se casó con bienes separados: “Ella no tiene bien que le separen, llegó a la boda con su ropa nomás, qué le van a separar”, afirmó Magaly entre risas, afirmando que ella sí se casó de esa forma porque con su esposo sí tenían bienes que proteger a futuro.

TE PUEDE INTERESAR