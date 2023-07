Tilsa Lozano estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde se refirió que no le afecta en lo absoluto que su esposo Jackson Mora haya contratado a una persona para que le envíe mensajes de amor. Y es que la exmodelo señaló que confía plenamente en el amor que le tiene su pareja.

En ese sentido, la exconejita sorprendió a propios y extraños al reconocer que el boxeador tiene problemas para construir ideas en general. “ A Jackson le cuesta un montón hablar y expresarse, es bien cavernícola”, comenzó diciendo, generando la risa de los conductores del magazine matutino.

“Sí creo que sean desde el fondo de su corazón porque yo duermo con él. No pongo las manos al fuego por nadie, pero no dudo que mi esposo me ama”, agregó.

Por otra parte, Tilsa Lozano comentó que esta polémica no ha generado ningún problema en su matrimonio, pues sabe que Magaly Medina “siempre buscará de qué agarrarse para molestarla”.

“Mi esposo es un poco cavernícola, pero lo tomo de quien viene y ya sabemos que la señora, cualquier cosa que digan de mí, lo va a aprovechar, desmenuzar y lo va a gozar un poco”, finalizó diciendo.

